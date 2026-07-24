Maserati Grecale V6 | quella che mancava
La Maserati Grecale V6 è stata presentata con un nuovo motore V6, oltre a aggiornamenti estetici e interiori. La vettura mantiene le linee sportive, ma ora presenta dettagli rivisti e un abitacolo migliorato. La gamma motori si amplia con questa versione, senza modificare le altre configurazioni già disponibili. Nessuna informazione è stata fornita sui prezzi o sulla data di commercializzazione.
Maserati aggiorna la Grecale affinando l'impostazione stilistica, introducendo importanti novità nell'abitacolo e ampliando la gamma motori con un'inedita declinazione del propulsore V6. L'aggiornamento punta a consolidare la posizione del D-SUV modenese nel segmento dei modelli ad alte prestazioni, offrendo un'alternativa di carattere a chi cerca il coinvolgimento di guida tipico del marchio abbinato alla versatilità dell'assetto a ruote alte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Maserati Grecale Modena Nero Tempesta
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