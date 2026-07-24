Maserati Grecale V6 | quella che mancava

Notizia in breve

La Maserati Grecale V6 è stata presentata con un nuovo motore V6, oltre a aggiornamenti estetici e interiori. La vettura mantiene le linee sportive, ma ora presenta dettagli rivisti e un abitacolo migliorato. La gamma motori si amplia con questa versione, senza modificare le altre configurazioni già disponibili. Nessuna informazione è stata fornita sui prezzi o sulla data di commercializzazione.