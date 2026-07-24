Le forze statunitensi nel Golfo sono state colpite da attacchi recenti, con due basi militari danneggiate da droni e missili. Le strutture, situate in paesi del Medio Oriente, ospitano personale e attrezzature strategiche. Questi attacchi sono avvenuti dopo settimane di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran, che ha rivendicato alcune delle operazioni come risposta alle esercitazioni militari americane nella regione.

Con l’intensificarsi della guerra tra Stati Uniti e Iran, la rete di basi militari americane disseminate in Medio Oriente è tornata al centro dello scontro. Quelle installazioni che per decenni hanno rappresentato il pilastro della strategia militare di Washington nella regione sono oggi diventate i principali obiettivi degli attacchi di Teheran e dei gruppi armati a essa alleati. Missili balistici, droni e razzi hanno colpito ripetutamente infrastrutture statunitensi in diversi Paesi del Golfo, trasformando basi considerate fino a pochi anni fa relativamente sicure in bersagli permanenti. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom), nell’area sono attualmente schierati oltre 50. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - La mappa delle basi Usa nel Golfo: dove sono e perché sono diventate bersagli dell’Iran

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Guerra in Iran, le basi Usa (anche in Italia) possono diventare dei bersagli

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