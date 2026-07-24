La Juventus e il mercato dei punti interrogativi

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus affronta un mercato ancora incerto, segnato da numerosi dubbi sulle strategie future. La squadra non ha ancora annunciato acquisti definitivi e si trova a gestire incertezze legate alle operazioni di mercato. La mancanza di comunicazioni ufficiali e le voci di possibili cessioni alimentano l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. La società non ha fornito dettagli sui piani futuri, lasciando aperti diversi scenari riguardo alla composizione della rosa nella prossima stagione.

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?Voi penserete a un errore di stampa, perché non si può cominciare un articolo - ed in fondo è la verità - con un punto interrogativo. Ma quel punto interrogativo è la sintesi, stringente più di qualsiasi parola, della situazione attuale in casa Juventus. Già, la Juventus. Alle prese con un problema che più evidente non potrebbe essere: quello di dover rispondere a se stessa, alle proprie esigenze, senza avere una risposta adeguata. Direte: ma in fondo è quello che stanno passando un po’ tutti. Vero fino a un certo punto. Perché, a differenza di altri, e qui sta il punto, il mercato in casa bianconera è praticamente cominciato il 9 aprile, giorno in cui Spalletti ha firmato il nuovo contratto - legandosi per almeno altre due stagioni - con uno scenario davanti assolutamente chiarissmo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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