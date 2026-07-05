Anguissa e Lukaku sono ancora in dubbio per il Napoli, che deve completare alcune cessioni prima di acquistare nuovi giocatori. Il club sta valutando le uscite di alcuni calciatori, ma non ha ancora definito i dettagli. La squadra si prepara a chiudere le trattative di mercato, con l’obiettivo di liberare spazio e risorse per i nuovi acquisti. La situazione rimane aperta fino a quando le cessioni non saranno ufficializzate.

Il giornalista Alfredo Pedullà si esprime in merito alle uscite che dovrà effettuare il Napoli prima di procedere con i nuovi acquisti. Le cessioni che dovrà effettuare il Napoli nel calciomercato. Sul suo canale YouTube, Pedullà ha dichiarato: “Il Napoli ha necessità di vendere. Milinkovic-Savic, che è stata un’altra richiesta di Conte a oltre 20 milioni e che adesso non ti offrono neanche 15 milioni. Un difensore lo devi per forza cedere, anche se Beukama dice di voler restare, ma lui, Rafa Marin, Rakmani . è un discorso troppo troppo allargato con diversi protagonisti. Son tanti, probabilmente son troppi e c’è anche Buongiorno; qualcuno deve uscire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Anguissa e Lukaku restano due punti interrogativi per il Napoli (Pedullà)

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