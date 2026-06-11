Welfare non guerra | il 14 giugno mobilitazione a Bruxelles e in altre città europee contro i piani di riarmo dell’Ue e della Nato
Il 14 giugno, più di 800 organizzazioni della società civile, sindacati e movimenti sociali si riuniranno a Bruxelles per una manifestazione contro i piani di riarmo dell’Unione Europea e della Nato. Il corteo si svolgerà con uno slogan comune, “Welfare, non guerra”, e coinvolgerà anche altre città europee. La protesta mira a esprimere opposizione alle politiche di incremento delle spese militari.
Un unico slogan, "Welfare, non guerra", unirà il 14 giugno oltre 800 organizzazione della società civile, sindacati e movimenti sociali, che scenderanno in piazza a Bruxelles per marciare contro la politica di riarmo dell'Unione Europea e della Nato. Il presidio è stato organizzato dalla coalizione paneuropea, Stop ReArm Europe, in collaborazione con la piattaforma belga, Stop Militarisation, e coinvolge anche decine di altre città europee. Tutte hanno un unica richiesta: il denaro pubblico deve essere speso per il benessere sociale, non per armarsi. La mobilitazione si terrà a pochi giorni dall'inizio dei negoziati tra i leader dell'Ue sul prossimo bilancio settennale dell'Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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