Il 14 giugno, più di 800 organizzazioni della società civile, sindacati e movimenti sociali si riuniranno a Bruxelles per una manifestazione contro i piani di riarmo dell’Unione Europea e della Nato. Il corteo si svolgerà con uno slogan comune, “Welfare, non guerra”, e coinvolgerà anche altre città europee. La protesta mira a esprimere opposizione alle politiche di incremento delle spese militari.

Un unico slogan, "Welfare, non guerra", unirà il 14 giugno oltre 800 organizzazione della società civile, sindacati e movimenti sociali, che scenderanno in piazza a Bruxelles per marciare contro la politica di riarmo dell'Unione Europea e della Nato. Il presidio è stato organizzato dalla coalizione paneuropea, Stop ReArm Europe, in collaborazione con la piattaforma belga, Stop Militarisation, e coinvolge anche decine di altre città europee. Tutte hanno un unica richiesta: il denaro pubblico deve essere speso per il benessere sociale, non per armarsi. La mobilitazione si terrà a pochi giorni dall'inizio dei negoziati tra i leader dell'Ue sul prossimo bilancio settennale dell'Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Welfare, non guerra”: il 14 giugno mobilitazione a Bruxelles e in altre città europee contro i piani di riarmo dell’Ue e della Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corteo antimilitarista a Lecco il 2 giugno: in piazza contro guerra e riarmoIl 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà un corteo antimilitarista a Lecco.

Argomenti più discussi: WELFARE NOT WARFARE; Loro si preparano alla guerra, noi lavoriamo per la pace; Bruxelles, il 14 giugno in piazza per il welfare, il lavoro e la pace; Welfare aziendale, la scommessa vinta di un agente under 35.

Trump vuole taglio welfare federale, 'non possiamo occuparci di nidi, siamo in guerra'Il presidente americano Donald Trump, oltre al budget 2027 da 1.500 miliardi di dollari, che è il più grande di sempre, ha sollecitato il Congresso ad allentare la crescente pressione finanziaria ... ansa.it