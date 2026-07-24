Una donna è stata aggredita in strada da un gruppo di uomini. Secondo le fonti, i responsabili hanno usato violenza per motivi legati a un’interpretazione religiosa. La vittima ha subito ferite e medicata in ospedale. La polizia ha avviato indagini senza aver ancora identificato i responsabili. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna e richieste di tutela per le donne.

Quando una religione viene interpretata per giustificare la violenza contro le donne, la dignità umana deve prevalere. La donna viene prima. Sempre. Prima della religione. Prima delle tradizioni. Prima delle interpretazioni di un testo sacro. Prima di qualsiasi ideologia che pretenda di ridurne la libertà, la dignità o i diritti. Su questo non possono esistere compromessi. Uno dei passaggi più controversi della tradizione islamica è il versetto 4:34 del Corano. La maggior parte degli esegeti classici ha interpretato il verbo arabo wa-?rib?hunna come “colpitele”, indicando una sequenza composta da tre passaggi: ammonire la moglie, separarsi nel letto coniugale e, infine, ricorrere alle percosse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La donna viene prima di qualsiasi ideologia religiosa, soprattutto dell’islamismo radicale

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2430: The End of Woman: How Radical Ideology Erases the Biological Reality of Motherhood

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