Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Padula Bianca-Rivabella, a Gallipoli. Le fiamme, spinte dal vento, hanno interessato la vegetazione e si sono estese vicino a lidi frequentati da bagnanti e a parcheggi. La presenza di fiamme alte ha provocato la fuga di alcune persone presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per spegnere l’incendio.

Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona di Padula Bianca-Rivabella, a Gallipoli. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente nella vegetazione, avvicinandosi a i lidi pieni di bagnanti, ma anche ad alcune aree di parcheggio e causando apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Il vento sta rendendo più difficili le operazioni di contenimento del rogo. La corsa contro il tempo Sul posto stanno operando senza sosta i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, affiancati dagli operatori della Protezione Civile, impegnati in una complessa corsa contro il tempo per contenere l'avanzata del rogo che minaccia parcheggi, case e ristoranti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Grosso incendio a Rivabella, fiamme alte: paura per bagnanti, residenti in fuga

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