Stefano Nazzi, giornalista e podcaster, si concentra sui fatti e non sulle emozioni nel racconto della cronaca nera. Da anni si dedica a narrare gli avvenimenti di cronaca con un approccio diretto, senza commenti o interpretazioni soggettive. La sua attività si svolge principalmente in Italia, dove si occupa di descrivere episodi di criminalità, mettendo in evidenza gli aspetti oggettivi delle vicende. La sua presenza è riconosciuta come quella di una figura di riferimento nel settore.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto) È la voce e il volto del crime in Italia. Stefano Nazzi, giornalista, scrittore e podcaster, da anni racconta i fatti nudi e crudi. Leggendo le carte dei processi, riportando chi ascolta lì dove tutto è accaduto. Lo fa a teatro, in televisione, ma soprattutto con il suo popolare podcast “ Indagini “, dove spiega senza morbosità alcuni dei casi di cronaca nera più efferati del nostro Paese. Nazzi sarà ospite domani alle 19 della rassegna letteraria “ Castiglione racconta “ promossa dal Comune di Castiglione della Pescaia (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Sul palco di piazza Orto del Lilli dialogherà con Erika Pontini, caporedattrice de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cronaca nera secondo Nazzi: "Contano i fatti, non le emozioni"

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