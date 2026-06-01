Stefano Nazzi ha partecipato a un'intervista su Sky, parlando del suo progetto “Nazzi Racconta”. Ha affermato che la cronaca nera non deve essere considerata uno spettacolo, ma uno strumento per comprendere le dinamiche umane. Il progetto si concentra sull’analisi dei meccanismi di gruppo, sulla perdita di responsabilità individuale e sulla nascita di determinate dinamiche collettive.

Stefano Nazzi torna a raccontare il lato più oscuro della realtà con Nazzi Racconta, un progetto che indaga i meccanismi del branco, la perdita del senso di responsabilità individuale e il modo in cui nascono certe dinamiche collettive. La docuserie andrà in onda Venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, alle 22.50 su Sky Documentaries e in streaming su Now e sarà incentrata sul caso di Desirée Piovanelli, che nel 2002 sconvolse tutta l’Italia. Intervista a Stefano Nazzi. Noi di SuperGuidaTV, abbiamo intervistato il giornalista e autore durante gli Inclusion Day di Sky, e con lui abbiamo parlato sul rapporto tra cronaca nera e spettacolarizzazione, sull’impatto emotivo dei casi che coinvolgono giovani vittime e sulla necessità di restare sempre ancorati ai fatti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Stefano Nazzi su Sky con “Nazzi Racconta”: “La cronaca nera non è spettacolo, ma un modo per capire le dinamiche umane” – Intervista

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Stefano NAZZI: Perché su GARLASCO arriva tutto ai MEDIA anche se non dovrebbe

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