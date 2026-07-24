L'Arabia Saudita ha lanciato la propria partecipazione nel calcio internazionale con ingenti investimenti e l'organizzazione di un torneo chiamato Coppa di Bin Salman. La competizione, che si svolge nel paese, ha attirato numerosi club e giocatori di rilievo. La manifestazione è stata promossa come un evento di grande richiamo, con l'obiettivo di rafforzare la presenza saudita nel mondo del calcio.

L’Arabia Saudita già da diversi anni ha messo le mani sul calcio. E lo ha fatto nel suo stile: con una vagonata di denaro. Una serie di investimenti monstre, avallati da Mohammed Bin Salman che da tempo promuove lo sport come veicolo di crescita del Paese e ripulitura dell’immagine, che hanno sconvolto il calciomercato e, di riflesso, i campionati europei, ma non solo. E pensare che ancora non è finita. L’apice sarà toccato solo tra qualche anno. Quando? Nel 2034. Anno in cui i Mondiali si giocheranno nel paese di Bin Salman. Sì, avete capito bene. La Fifa, la federazione internazionale del calcio, nel 2024 (per l’esattezza, l’11 dicembre) ha assegnato l’organizzazione della competizione per nazionali maschili di calcio all’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Coppa di Bin Salman: cosa possiamo aspettarci dal Mondiale saudita

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