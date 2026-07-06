Il 26 febbraio, Gianni Infantino ha celebrato dieci anni come presidente della FIFA. Nato in Svizzera da genitori di Reggio Calabria e Brescia, ha avuto rapporti con figure di rilievo internazionale. In passato, ha ricevuto un premio da un leader mondiale e ha avuto contatti con ex presidenti e monarchi. La sua attività si è sviluppata in un contesto di relazioni con personalità di alto livello, spesso legate a decisioni e incontri di rilievo globale.

Il 26 febbraio Gianni Infantino ha festeggiato i suoi primi dieci anni da presidente della Fifa. Lui nato in Svizzera da genitori di Reggio Calabria e Brescia, arrivato a confrontarsi con i potenti del globo. Il grande capo del calcio mondiale. Ormai ospite fisso alla Casa Bianca, amico personale di Donald Trump e degli Stati Uniti, rapporto così stretto da rendere sospettoso il provvedimento (quasi) unico nella storia dei Mondiali sul congelamento della squalifica dell’attaccante Folarin Balogun, espulso nella partita dei sedicesimi contro la Bosnia, squalificato per una giornata come da regolamento, eppure oggi in campo nell’ottavo con il Belgio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Repubblica.it - Infantino, l’amico dei potenti: dal premio ricevuto da Putin al rapporto con Trump e bin Salman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il record di bin Salman: dal 2015 in Arabia Saudita oltre 2000 esecuzioniDal 2015, in Arabia Saudita sono state eseguite più di 2000 condanne a morte, con le ultime impiccagioni avvenute ad aprile.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani e l’immenso patrimonio dal Qatar a Villa Certosa. Chi è lo sceicco campione di investimentiUn sceicco qatariota ha acquistato Villa Certosa, residenza estiva di un ex premier, per circa 350 milioni di dollari.

Temi più discussi: Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena; Trump si fa fare un favore dalla Fifa e dall'amico Infantino, è polemica sui Mondiali e su Balogun; Mondiali, ‘favore’ a Trump: Fifa sospende la squalifica e Balogun giocherà Usa-Belgio; La Fifa sospende la squalifica di Balogun. Trump pressa Infantino poi applaude, il Belgio: Sbalorditi.

Il garantismo a targhe alterne del calcio globale (e italiano). Infantino, amico dei potenti, fede nerazzurra mai nascosta, ripreso sofferente in tribuna per la sua Argentina. Un presidente che — come ricorda Tardelli — non decide: esegue. Da chi? D x.com

Trump si fa fare un favore dalla Fifa e dall'amico Infantino, è polemica sui Mondiali e su BalogunDonald Trump plaude la Fifa e Infantino che permetteranno a Folarin Balogun, stella degli Stati Uniti, di giocare ai Mondiali nonostante la squalifica ... virgilio.it

Infantino e MBS sono gemelli reddit

Non è neutrale: eurodeputati chiedono un’indagine su Infantino e il Fifa Peace Prize a TrumpIn una lettera, i legislatori chiedono chiarezza sulla neutralità politica della federazione calcistica, soprattutto alla luce dei rapporti pubblici tra il suo presidente e il capo della Casa Bianca ... msn.com