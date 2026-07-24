L’Unione europea ha adottato le regole più restrittive al mondo sull’intelligenza artificiale e ora intende applicarle anche agli appalti pubblici. Gli strumenti generativi di IA sono già stati utilizzati nel lavoro parlamentare, contribuendo alla stesura di testi che potrebbero trasformarsi in regolamenti e direttive per i ventisette Stati membri. La commissione europea punta a usare gli appalti pubblici come strumento per promuovere l’adozione dell’IA europea.

L’Unione europea ha scritto le regole più severe al mondo sull’intelligenza artificiale, ora deve applicarle a sé stessa. Ormai gli strumenti generativi sono già entrati nel lavoro parlamentare, compresa la preparazione di testi che possono diventare regolamenti e direttive da applicare nei ventisette Stati membri. Fra meno di due settimane entreranno in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. I chatbot dovranno informare gli utenti che stanno interagendo con una macchina. I deepfake andranno segnalati e i contenuti generati dall’IA dovranno contenere una marcatura elettronica che ne consenta il riconoscimento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Commissione vuole usare gli appalti pubblici per sostenere l’IA europea

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Cosa sono gli Appalti Pubblici (Guida Rapida PMI)

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