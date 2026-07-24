La città di Tiro gioiello archeologico del Libano rischia di subire grandi danni per la guerra | l’allarme dell’UNESCO

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’UNESCO ha segnalato che Tiro, importante sito archeologico nel Libano, potrebbe subire gravi danni a causa del conflitto tra Israele e Libano. La città, tra le più significative del Medio Oriente, rischia di essere compromessa. L’allarme è stato lanciato durante la 48esima sessione del comitato in Corea del Sud.

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Tra i più importanti siti archeologici del Medio Oriente, la città di Tiro rischia di essere rovinata dal conflitto tra Israele e Libano: l’UNESCO ha lanciato l’allarme in occasione della 48esima sessione del comitato a Busan, in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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