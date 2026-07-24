Notizia in breve

Durante una dichiarazione, il segretario milanese del sindacato di Polizia ha paragonato la cintura di Batman a una kryptonite, affermando che invece di conferire poteri, blocca gli agenti. La riflessione è arrivata in seguito al caso di un immigrato morto durante un controllo, chiamato anche caso Fakir. La frase ha suscitato reazioni, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.