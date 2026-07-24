La cintura di Batman
Durante una dichiarazione, il segretario milanese del sindacato di Polizia ha paragonato la cintura di Batman a una kryptonite, affermando che invece di conferire poteri, blocca gli agenti. La riflessione è arrivata in seguito al caso di un immigrato morto durante un controllo, chiamato anche caso Fakir. La frase ha suscitato reazioni, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.
A proposito del caso Fakir, l’immigrato morto durante un controllo, ieri il segretario milanese del sindacato di Polizia Pasquale Griesi ha evocato la “cintura di Batman ”, quella che dovrebbe dare i superpoteri agli agenti ma che nella realtà è come la kryptonite che paralizza Superman. In effetti la cintura che portano i poliziotti è un piccolo arsenale: pistola, taser, sfollagente, spray al peperoncino, manette e fascette varie. Ma ognuno di questi oggetti se estratto crea più guai al titolare della cintura che al cattivo di turno. Chi nega il diritto-dovere della Polizia di usare all’occorrenza la forza dentro ambiti stabiliti di fatto nega l’essenza della Polizia stessa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Raro juguete de Batman
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