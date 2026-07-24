La Corte dei conti ha rilevato che la Sicilia ha incassato circa 800 milioni di euro, ma continua a soffrire di una grave crisi idrica, datata circa 20 anni fa. Secondo il rapporto, la situazione non si può attribuire solo ai cambiamenti climatici, ma è principalmente causata da carenze nella gestione delle risorse idriche. La regione resta in difficoltà, nonostante gli ingenti fondi ricevuti.

« La crisi idrica non può essere ricondotta esclusivamente agli effetti dei cambiamenti climatici. Appare riconducibile soprattutto a carenze amministrative, gestionali e infrastrutturali»: la Corte dei Conti nazionale ha passato ai raggi X i problemi di tutte le regioni e anche dall’osservatorio nazionale dei magistrati contabili la Sicilia è risultata essere fra le peggiori aree italiane nel contrasto al dissesto idrogeologico e alla carenza di acqua. È un dato che era già emerso alla fine del 2025, quando la sezione di Controllo della Corte dei Conti siciliana aveva evidenziato i ritardi e gli errori che hanno «assetato l’Isola». Non è un... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La bacchettata della Corte dei conti: «La Sicilia ha incassato 800 milioni ma vive la crisi idrica di 20 anni fa»

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