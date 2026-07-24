La bacchettata della Corte dei conti | La Sicilia ha incassato 800 milioni ma vive la crisi idrica di 20 anni fa
La Corte dei conti ha rilevato che la Sicilia ha incassato circa 800 milioni di euro, ma continua a soffrire di una grave crisi idrica, datata circa 20 anni fa. Secondo il rapporto, la situazione non si può attribuire solo ai cambiamenti climatici, ma è principalmente causata da carenze nella gestione delle risorse idriche. La regione resta in difficoltà, nonostante gli ingenti fondi ricevuti.
« La crisi idrica non può essere ricondotta esclusivamente agli effetti dei cambiamenti climatici. Appare riconducibile soprattutto a carenze amministrative, gestionali e infrastrutturali»: la Corte dei Conti nazionale ha passato ai raggi X i problemi di tutte le regioni e anche dall’osservatorio nazionale dei magistrati contabili la Sicilia è risultata essere fra le peggiori aree italiane nel contrasto al dissesto idrogeologico e alla carenza di acqua. È un dato che era già emerso alla fine del 2025, quando la sezione di Controllo della Corte dei Conti siciliana aveva evidenziato i ritardi e gli errori che hanno «assetato l’Isola». Non è un... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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