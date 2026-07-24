king padel tour a milano marittima con kontatto main sponsor

Da oggi fino a domenica il Mare Pineta Resort di Milano Marittima ospiterà la quinta tappa del King Padel Tour 2026, uno degli appuntamenti più attesi del circuito “Rule the Court”. A dare ulteriore prestigio all’evento sarà la presenza di Kontatto come main sponsor, una partnership che rafforza il legame del brand con il territorio romagnolo e con un universo sportivo sempre più vicino ai valori di stile, energia e condivisione. Per tre giorni il circolo di viale Dante Alighieri diventerà il punto di riferimento per appassionati e atleti, con un programma che coinvolgerà le categorie Maschile Elite, Challenger e Starter, Femminile, Misto e Over 50. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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