King Padel Tour a Milano Marittima con Kontatto main sponsor

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mare Pineta Resort di Milano Marittima ospita da oggi fino a domenica la quinta tappa del King Padel Tour 2026, parte del circuito “Rule the Court”. L’evento vede come main sponsor Kontatto.

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Da oggi fino a domenica il Mare Pineta Resort di Milano Marittima ospiterà la quinta tappa del King Padel Tour 2026, uno degli appuntamenti più attesi del circuito “Rule the Court”. A dare ulteriore prestigio all’evento sarà la presenza di Kontatto come main sponsor, una partnership che rafforza il legame del brand con il territorio romagnolo e con un universo sportivo sempre più vicino ai valori di stile, energia e condivisione. Per tre giorni il circolo di viale Dante Alighieri diventerà il punto di riferimento per appassionati e atleti, con un programma che coinvolgerà le categorie Maschile Elite, Challenger e Starter, Femminile, Misto e Over 50. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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