Un bacio per iniziare il fine settimana. Kimi Antonelli entra nel box numero 12 dell’Hungaroring seguendo una ritualità ormai consolidata: prima il cinque a tutti i meccanici del garage, poi l’attenzione rivolta alla sua W17, la “bestia” come la chiama Kimi. Il leader del Mondiale, reduce dalla vittoria del suo sesto GP stagionale a Spa, si piega sull’halo e dà un bacio alla vettura, un augurio per cominciare al meglio l’ultimo weekend della stagione prima della pausa estiva e per lasciare il paddock con un vantaggio "speriamo ancora più grande" dei 45 punti che oggi distaccano da Lewis Hamilton, secondo in classifica. Quella del bacio alla sua Mercedes è una tradizione? "Sì, la bacio tutti i giorni, mattina e sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kimi: "Bacio l'auto ogni giorno, c'è una connessione spirituale. Dopo il GP vado in barca, e papà farà il DJ"

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