Kimi | Bacio l' auto ogni giorno c' è una connessione spirituale Dopo il GP vado in barca e papà farà il DJ
Kimi Antonelli dedica ogni giorno un bacio alla sua auto, ritenendo di avere una connessione spirituale con essa. Dopo le competizioni, si reca in barca, mentre il padre si dedica alla musica come DJ. All’Hungaroring, il pilota si avvicina al box numero 12, salutando i meccanici con un cinque e concentrandosi sulla sua vettura, che chiama “la bestia”. Questa ritualità accompagna le sue giornate prima di ogni fine settimana di gara.
Un bacio per iniziare il fine settimana. Kimi Antonelli entra nel box numero 12 dell’Hungaroring seguendo una ritualità ormai consolidata: prima il cinque a tutti i meccanici del garage, poi l’attenzione rivolta alla sua W17, la “bestia” come la chiama Kimi. Il leader del Mondiale, reduce dalla vittoria del suo sesto GP stagionale a Spa, si piega sull’halo e dà un bacio alla vettura, un augurio per cominciare al meglio l’ultimo weekend della stagione prima della pausa estiva e per lasciare il paddock con un vantaggio "speriamo ancora più grande" dei 45 punti che oggi distaccano da Lewis Hamilton, secondo in classifica. Quella del bacio alla sua Mercedes è una tradizione? "Sì, la bacio tutti i giorni, mattina e sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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