Pier Silvio Berlusconi | Sinner super Pazzo di Kimi e il Monza in Serie A farà sorridere papà

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pier Silvio Berlusconi ha detto che Jannik Sinner è molto forte e ha espresso entusiasmo per Kimi Räikkönen. Ha aggiunto che il Monza in Serie A farà felice suo padre. Ha anche dichiarato di aver ridotto l'interesse per il Milan, preferendo dedicarsi ad altri aspetti del calcio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui suoi progetti o preferenze attuali.

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Il suo amore per il calcio, almeno inteso come Milan, Pier Silvio Berlusconi lo ha messo da parte e segue molto meno rispetto al passato i rossoneri. Lo sport, invece, rimane al centro dei suoi pensieri sia perché da ragazzo ha praticato  molte discipline (dal tennis al karate, passando per la boxe che adesso appassiona il figlio) sia perché è importante "professionalmente" ovvero per il chairman e Ceo di MFE - MediaForEurope, la nuova denominazione del gruppo Mediaset che si è allargato a tutta Europa. Mercoledì notte negli studi di Cologno Monzese Pier Silvio ha parlato di politica ed economia, della cessione di Villa Certosa, dei nuovi programmi che inizieranno il prossimo autunno e dei numeri importanti che le reti del gruppo stanno ottenendo rispetto alla concorrenza in una primavera estate caratterizzata dal Mondiale di calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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