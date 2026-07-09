Pier Silvio Berlusconi ha detto che Jannik Sinner è molto forte e ha espresso entusiasmo per Kimi Räikkönen. Ha aggiunto che il Monza in Serie A farà felice suo padre. Ha anche dichiarato di aver ridotto l'interesse per il Milan, preferendo dedicarsi ad altri aspetti del calcio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui suoi progetti o preferenze attuali.

Il suo amore per il calcio, almeno inteso come Milan, Pier Silvio Berlusconi lo ha messo da parte e segue molto meno rispetto al passato i rossoneri. Lo sport, invece, rimane al centro dei suoi pensieri sia perché da ragazzo ha praticato molte discipline (dal tennis al karate, passando per la boxe che adesso appassiona il figlio) sia perché è importante "professionalmente" ovvero per il chairman e Ceo di MFE - MediaForEurope, la nuova denominazione del gruppo Mediaset che si è allargato a tutta Europa. Mercoledì notte negli studi di Cologno Monzese Pier Silvio ha parlato di politica ed economia, della cessione di Villa Certosa, dei nuovi programmi che inizieranno il prossimo autunno e dei numeri importanti che le reti del gruppo stanno ottenendo rispetto alla concorrenza in una primavera estate caratterizzata dal Mondiale di calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Gazzetta.it - Pier Silvio Berlusconi: "Sinner super. Pazzo di Kimi e il Monza in Serie A farà sorridere papà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente ricorda papà Silvio: “Qualcuno ha fatto il miracolo”Pier Silvio Berlusconi ha commentato l’incidente di recente, affermando che “qualcuno ha fatto il miracolo”.

Leggi anche: Mediaset siamo Noi, la festa a Cologno Monzese per ricordare Silvio Berlusconi: il discorso di Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi, l'addio commosso a Lilly Repetto: Eri una persona speciale. Morta la proprietaria del bar Morena a Portofino; La lettera di Berlusconi per la barista di Portofino scomparsa; E’ morta Mity Simonetto, addio alla storica consulente di Silvio Berlusconi; Milo Infante: Ho rifiutato un contratto Rai ricchissimo, non era questione di soldi ma di ruolo.

Brutto incidente in auto per Pier Silvio BerlusconiNonostante la brutta esperienza - uno scontro frontale avvenuto ieri sera - il figlio di Berlusconi oggi sarà presente alla celebrazioni a tre anni dalla scomparsa del padre ... dire.it

Incidente spaventoso per Pier Silvio Berlusconi: spuntano le foto mai viste con Silvia ToffaninPier Silvio Berlusconi, dopo il drammatico incidente spuntano foto inedite con Silvia Toffanin: i dettagli mai visti dal settimanale Nuovo. donnaglamour.it