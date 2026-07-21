Un pilota di Formula 1 ha commentato un giovane collega, affermando che a soli dieci anni mostrava già grande intelligenza in gara. Nella stessa intervista, un altro commento ha criticato un altro concorrente, definendolo “somaro” per il suo stile di guida, ritenuto troppo aggressivo e rischioso, che spesso porta a penalità per aver superato i limiti della pista.

«È un somaro perché vuole andare a sfruttare tutti i centimetri della pista e rischia sempre di oltrepassare i limiti della pista e incappare in una penalità». Parola di papà Marco, l’unico che riesce a trovare una sbavatura nel nuovo capolavoro dipinto dal figlio. Qui si punta alla perfezione. E i dettagli in F1 hanno sempre fatto la differenza. «Io ho capito che Kimi aveva svoltato un anno fa in Brasile quando negli ultimi 20 giri si è tenuto dietro Verstappen difendendo il suo secondo posto. Se andate a rivedere quel finale di gara, vedrete tutta la sua grandezza», racconta Giancarlo Minardi, colui che, grazie a suo figlio Giovanni, segnalò Kimi a Toto Wolff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minardi: "Kimi era così intelligente in gara già a 10 anni"

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