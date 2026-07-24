Kimi Antonelli si è mostrato fiducioso dopo le prove libere in Ungheria, affermando che c’è margine di miglioramento e che punta a entrare nella lotta per la pole position. Durante le seconde libere, ha ottenuto il tredicesimo tempo, ma ha dichiarato di essere soddisfatto del passo e di lavorare per affinare la vettura nelle sessioni successive. La classifica, però, rappresenta solo una parte della sua prestazione complessiva.

La classifica delle seconde prove libere dell’ Hungaroring racconta soltanto una parte della storia di Kimi Antonelli. Il tredicesimo tempo ottenuto dal pilota della Mercedes, infatti, è il risultato di un venerdì condizionato da un programma di lavoro differente rispetto a quello di molti avversari, con l’attenzione rivolta soprattutto alla comprensione del comportamento della monoposto e alla raccolta di dati in vista del resto del fine settimana. L’italiano, che in mattinata ha lasciato il volante a Frederik Vesti in ottemperanza al regolamento dedicato ai rookie, è sceso in pista solamente nella seconda sessione, affrontando un lavoro inevitabilmente diverso rispetto ai rivali che avevano già accumulato chilometri nelle FP1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli fiducioso dopo le libere in Ungheria: “Possiamo migliorare, vogliamo entrare nella lotta per la pole

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