Kepa, portiere attualmente all’Arsenal, è stato proposto alla Juventus. Tuttavia, i bianconeri non hanno considerato prioritario l’interesse per il giocatore. L’Arsenal avrebbe offerto il suo cartellino, ma la Juventus non ha ancora preso una decisione in merito. La trattativa non è in fase avanzata e non ci sono conferme di un concreto interesse da parte del club italiano.

di Francesco Spagnolo Kepa sarebbe stato offerto alla Juve visto che non sembra rientrare nei piani dell’Arsenal. Lo spagnolo, però, per i bianconeri non è una priorità. Le sessioni di calciomercato regalano sempre intrecci affascinanti e suggestioni inattese sull’asse che collega la Premier League al campionato italiano. In questo scenario in continua evoluzione, spicca il nome di Kepa Arrizabalaga, estremo difensore spagnolo finito al centro di numerose voci. Con l’avvicinarsi dei momenti decisivi della sessione di trasferimenti, la situazione legata al portiere si fa sempre più dinamica. L’esperienza con i Gunners sembra essere arrivata a un punto di svolta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kepa in uscita dall’Arsenal, è stato offerto alla Juventus: la risposta dei bianconeri

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