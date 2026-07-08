L’ex portiere della Lazio ha completato il trasferimento in nerazzurro, con visite mediche presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. L’accordo è stato finalizzato oggi, dopo un viaggio da Roma a Milano e un primo approccio alla nuova città. La scelta del club è ricaduta su Provedel, scartando Kepa dell’Arsenal. L’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Il trasferimento era organizzato per la giornata di oggi ed è stato assolutamente confermato: viaggio da Roma a Milano, primo approccio con la città nuova, approfondite visite mediche all'Istituto Humanitas di Rozzano e in seguito l'annuncio del club. Un mercoledì pieno, per Ivan Provedel, che nel giro di qualche ora diventerà ufficialmente un nuovo portiere dell'Inter. Il vice di Pepo Martinez - promosso a titolare tra i pali dopo la naturale scadenza di contratto di Sommer - che comunque proverà a contendergli almeno un po' di minutaggio garantendo la stessa affidabilità dello spagnolo quando sarà chiamato in causa. Del resto, la dirigenza nerazzurra ha scelto Provedel esattamente per questo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, è il giorno di Provedel: perché è stato scelto l'ex Lazio e scartato Kepa dell'Arsenal

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