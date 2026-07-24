Kelly Osbourne ha ricordato il padre, Ozzy, morto il 22 luglio 2025, a un anno dalla scomparsa. La figlia ha scritto di sentire un dolore infinito. Ozzy è deceduto 17 giorni dopo l’ultimo concerto dei Black Sabbath, “Back To The Beginning”, il suo addio alle scene.

Kelly Osbourne ha celebrato il padre Ozzy scomparso il 22 luglio 2025, diciassette giorni dopo l’ultimo concerto dei Black Sabbath, Back To The Beginnning, con il quale si congedava dal pubblico. Il messaggio della figlia dell’ icona rock, è arrivato in concomitanza anche con il primo Ozzy Day, tenutosi nella città natale del leader del Black Sabbath a Birmingham nella giornata del 22 luglio. I festeggiamenti hanno avuto un programma gratuito incentrato su musica, ricordi e tributi, con un “omaggio alla sua vita, alla sua eredità e alle sue radici a Birmingham”, secondo quanto riportato in una nota stampa Kelly Osbourne, il post Instagram dedicato al padre Ozzy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kelly Osbourne ricorda il padre Ozzy a un anno dalla morte: “Un dolore infinito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kelly Osbourne Says Some Losses Simply Break You in Emotional Tribute

Notizie e thread social correlati

Kelly Osbourne al Royal Ascot con un pipistrello in omaggio a OzzyKelly Osbourne ha partecipato al Royal Ascot indossando un abito total black e un fascinator a forma di pipistrello, in omaggio al padre, Ozzy...

Birmingham si prepara a onorare la memoria di Ozzy Osbourne, a un anno dalla sua scomparsaA un anno dalla sua morte, Birmingham organizza una giornata dedicata a Ozzy Osbourne, con musica, proiezioni e festeggiamenti.

Temi più discussi: Un anno senza Ozzy Osbourne, Sharon: Ascoltate la sua musica a tutto volume; Sharon e Kelly Osbourne in pellegrinaggio a Palermo, tra Santa Rosalia e il Duomo di Monreale; OZZY OSBOURNE: Birmingham celebra il primo Ozzy Day tra musica, mostre e ricordi; La figlia di Ozzy Osbourne, Kelly, ricorda un anno dalla morte del padre con un toccante messaggio sui social.

Kelly Osbourne ricorda il padre Ozzy a un anno dalla morte: Un dolore infinitoKelly Osbourne ha celebrato il padre Ozzy scomparso il 22 luglio 2025, diciassette giorni ... msn.com

oggi segna un anno dalla perdita del grande ozzy osbourne. (12/3/48 - 22/7/25) per sempre nei nostri cuori. reddit

Sharon Osbourne, Kelly e il piccolo Sidney oggi in visita al Duomo di MonrealeMONREALE, 2 luglio – Una visita all'insegna della spiritualità e della scoperta dei luoghi simbolo della Sicilia occidentale. Sharon Osbourne, moglie della leggenda dell'heavy metal Ozzy Osbourne, la ... monrealenews.it