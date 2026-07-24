Juventus Women rinforzo in attacco per Guerrero | dall’Eintracht arriva Remina Chiba

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Remina Chiba dall’Eintracht, rinforzando il reparto offensivo. La giocatrice giapponese si unisce alla rosa, rafforzando la linea d’attacco. La società ha reso noto il trasferimento, senza fornire dettagli economici o durata del contratto. Chiba si aggiunge alle altre operazioni di mercato portate avanti dal club in questa sessione.

Continua a portare volti nuovi il calciomercato della Juventus Women, che ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo tassello per il proprio reparto offensivo. L’entourage bianconero ha portato a Torino, dalla Germania, Remina Chiba, attaccante giapponese reduce dall’ esperienza nell’Eintracht Francoforte, indosserà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2028. Per lei si tratta della seconda esperienza calcistica europea. Dal Giappone all’Europa. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Nata a Fukushima nel 1999, Chiba è la prima calciatrice giapponese nella storia della Juventus Women. La prima parte della sua carriera si sviluppa nel paese natale, dove cresce costantemente fino all’esordio nella WE League, la massima serie nipponica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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