Juventus Women è anche ufficiale | Remina Chiba è una nuova giocatrice bianconera I dettagli dell’accordo e le prime dichiarazioni

Remina Chiba si è unita alla Juventus Women, firmando un contratto fino al 2028. L’attaccante giapponese ha ufficializzato l’accordo e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

di Francesco Spagnolo Remina Chiba è una nuova giocatrice della Juventus Women. L’attaccante giapponese ha firmato un contratto fino al 2028. Le sue prime parole. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, poco fa è arrivata l’ufficialità: Remina Chiba è una nuova giocatrice della Juventus Women. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero con tutti i dettagli: « Il reparto offensivo bianconero si arricchisce di un nuovo talento: Remina Chiba è infatti una nuova giocatrice della Juventus Women. L’attaccante giapponese ha firmato l’accordo che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2028». Nata a Fukushima nel 1999, Chiba è la prima calciatrice giapponese nella storia della Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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