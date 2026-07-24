Juventus | mercato immobile il portiere incerto e i soliti nomi | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nell'ultima puntata di Primo Tempo si è discusso del mercato della Juventus, che resta fermo senza acquisti nuovi. Si è parlato di un portiere ancora incertezza, senza conferme ufficiali. I nomi circolati finora sono quelli già noti, senza novità rilevanti. La squadra non ha ancora ufficializzato movimenti di mercato e rimane con i giocatori attuali.

di Paolo Rossi Nell’ultima puntata di Primo Tempo si è parlato di un calciomercato della Juve che continua ad essere immobile fra soliti nomi e l’incertezza del portiere. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno fatto il punto sul calciomercato evidenziando le difficoltà per i bianconeri. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Una sessione che al momento bloccata e che ha visto solamente l’arrivo di Ekhator. Nella puntata si è parlato anche dell’incertezza per quanto riguarda il portiere e i soliti nomi che ormai da tempo si fanno per la Juventus.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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MERCATO immobile, il PORTIERE incerto e i soliti nomi

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