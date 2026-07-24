Juventus in stand-by serve davvero sacrificare qualcuno dei big per finanziare il mercato?

Notizia in breve

La Juventus sta valutando le uscite di alcuni dei suoi giocatori più importanti per finanziare le operazioni di mercato. La strategia prevede la cessione di alcuni profili di rilievo, anche se ancora non sono stati definiti i nomi. La decisione arriva mentre il mercato è in stand-by e non ci sono ancora acquisti ufficiali. La società sta quindi considerando di sacrificare alcuni dei suoi big per poter operare in modo più efficace nelle prossime settimane.