Juventus in stand-by serve davvero sacrificare qualcuno dei big per finanziare il mercato?
La Juventus sta valutando le uscite di alcuni dei suoi giocatori più importanti per finanziare le operazioni di mercato. La strategia prevede la cessione di alcuni profili di rilievo, anche se ancora non sono stati definiti i nomi. La decisione arriva mentre il mercato è in stand-by e non ci sono ancora acquisti ufficiali. La società sta quindi considerando di sacrificare alcuni dei suoi big per poter operare in modo più efficace nelle prossime settimane.
di Luca Fiore La Juventus analizza le uscite, sacrificando i profili più pregiati per finanziare i nuovi colpi in entrata visto che il mercato bianconero è in stand-by. Il calciomercato della Juventus attraversa una fase di stallo a causa delle limitazioni economiche e delle difficoltà a cedere alcuni giocatori presenti in rosa. Per sbloccare le trattative in entrata, la dirigenza potrebbe essere costretta a pianificare una serie di cessioni illustri. Il club bianconero non può chiudere i nuovi acquisti senza prima generare il capitale necessario attraverso le partenze. I vertici stanno valutando attentamente i nomi più richiesti, consapevoli che per rivoluzionare la rosa servirà rinunciare ai propri gioielli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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