I giocatori della Juventus impegnati al Mondiale stanno rientrando gradualmente. La ripresa degli allenamenti è iniziata, ma alcuni atleti devono ancora tornare a disposizione. Tra loro, l’ultimo dovrebbe essere Nico Gonzalez. Nessuna data ufficiale di rientro è stata comunicata, e il processo di recupero procede secondo i piani. La squadra si sta preparando per le prossime partite, con l’attenzione rivolta anche alle condizioni dei giocatori ancora in fase di rientro.

di Francesco Spagnolo Juventus, i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali stanno rientrando piano piano. L’ultimo dovrebbe essere Nico Gonzalez. Ecco le ultime. La preparazione pre-stagionale della Juventus sta entrando nella sua fase più intensa e cruciale. Da circa due settimane la squadra bianconera lavora sul campo per preparasi al meglio in vista della prossima stagione. Questo avvio di ritiro ha visto il gruppo a ranghi ridotti a causa delle vacanze concesse ai calciatori impegnati al Mondiale, ma la situazione sta progressivamente tornando alla normalità. Un primo passo verso la completezza dell’organico è coinciso con il rientro di Teun Koopmeiners, ma l’attenzione principale in casa della Vecchia Signora è rivolta alla data del 28 luglio, giorno in cui è atteso a Torino Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus, il piano dei rientri dei giocatori impegnati al Mondiale: Spalletti può sorridere. C’è il rebus Nico Gonzalez

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