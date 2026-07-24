Il mercato della Juventus è fermo, con la trattativa per il portiere Dibu Martinez che si è complicata. La squadra non ha ancora acquistato un portiere titolare né un centravanti, mentre le operazioni sul centrocampo sono ancora in fase di definizione. A circa un mese dall’inizio della stagione, la società non ha completato le principali operazioni di mercato. Nel frattempo, l’allenatore ha inviato un messaggio duro alla squadra.

Il calciomercato della Juventus, come quello dei principali club di Serie A, fatica a decollare. A poco più di un mese dall’inizio della stagione, la dirigenza bianconera deve ancora consegnare a Luciano Spalletti un portiere titolare e un centravanti, mentre in mezzo al campo la situazione resta fluida. Sullo sfondo, cresce l’insofferenza del tecnico toscano, che nelle ultime ore ha lanciato un messaggio diretto allo spogliatoio. Dibu Martinez si allontana: l’Aston Villa fa muro. La trattativa più delicata resta quella per Emiliano “Dibu” Martinez, portiere argentino individuato da settimane come primo obiettivo per la porta bianconera. L’Aston Villa, però, non accetta l’offerta della Juventus, ferma tra i 6 e i 7 milioni di euro, e continua a fare muro nonostante la volontà dello stesso Martinez di sbloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Juventus, il mercato è in stallo: la trattativa per Dibu Martinez si complica. Spalletti chiede rinforzi e lancia un messaggio duro alla squadra

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