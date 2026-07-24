Il portiere Vicario è il favorito per sostituire il titolare della Juventus, con una richiesta di circa 20 milioni di euro. Intanto, il calciatore Openda sembra prossimo a trasferirsi al Lione. La società bianconera sta valutando le offerte e le trattative in corso per rinforzare il reparto tra le priorità di mercato.

Torino, 24 luglio 2026 - La Juventus torna a concentrarsi sul capitolo portiere, che in questa fase rappresenta una priorità assoluta assieme all’attaccante. Nelle ultime ore, il nome che ha ripreso quota è quello di Guglielmo Vicario, ufficialmente escluso dalla tournée del Tottenham per un problema fisico, ma di fatto sul mercato. L'estremo difensore degli Spurs, dunque, è nuovamente in cima alla lista dei dirigenti bianconeri, alla ricerca di un profilo già pronto per raccogliere un ruolo di primo piano tra i pali. Sondati anche i giovani Suzuki e Atubolu, ma la volontà dell’area tecnica è prelevare un portiere con esperienza e Vicario, che in Serie A ha giocato nell’Empoli, ne ha. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Vicario in pole per la porta: servono 20 milioni. Openda verso Lione

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