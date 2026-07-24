Juve tre uomini e una porta | Spalletti sogna Dibu Carnevali blocca Vicario e si inserisce per Suzuki
La Juventus sta cercando di rinforzare il reparto portieri, con il tecnico che sogna il portiere argentino. Nel frattempo, un dirigente ha bloccato l’interesse per il portiere italiano, mentre si è inserito per un portiere giapponese. Nella prima amichevole stagionale, il portiere argentino ha giocato da titolare, ma è già considerato in partenza. La squadra valuta diverse opzioni tra tre diversi profili, con uno in particolare che sembra avere più chance di arrivare.
Un argentino, un giapponese e un italiano. Non è una barzelletta, ma è la corsa della Juventus al post Michele Di Gregorio, partito titolare nella prima amichevole stagionale (Basilea) ma da tempo con un piede fuori dalla Continassa. "Le nostre priorità sono un portiere e un attaccante", ha spiegato pubblicamente l'ad Giovanni Carnevali a fine giugno. "Sì, cerchiamo un portiere per alzare la competitività", ha ribadito Luciano Spalletti sabato scorso, dopo lo 0-0 in Svizzera e il rigore parato da Mattia Perin. Dopo quasi due mesi di ricerche e sondaggi, i dirigenti bianconeri sono pronti a stringere. Il "Dibu" Martinez dell'Aston Villa resta il preferito di Spalletti, che tra i pali vorrebbe aggiungere carisma e personalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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