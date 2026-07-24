Juve tre uomini e una porta | Spalletti sogna Dibu Carnevali blocca Vicario e si inserisce per Suzuki

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di rinforzare il reparto portieri, con il tecnico che sogna il portiere argentino. Nel frattempo, un dirigente ha bloccato l’interesse per il portiere italiano, mentre si è inserito per un portiere giapponese. Nella prima amichevole stagionale, il portiere argentino ha giocato da titolare, ma è già considerato in partenza. La squadra valuta diverse opzioni tra tre diversi profili, con uno in particolare che sembra avere più chance di arrivare.

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Un argentino, un giapponese e un italiano. Non è una barzelletta, ma è la corsa della Juventus al post Michele Di Gregorio, partito titolare nella prima amichevole stagionale (Basilea) ma da tempo con un piede fuori dalla Continassa. "Le nostre priorità sono un portiere e un attaccante", ha spiegato pubblicamente l'ad Giovanni Carnevali a fine giugno. "Sì, cerchiamo un portiere per alzare la competitività", ha ribadito Luciano Spalletti sabato scorso, dopo lo 0-0 in Svizzera e il rigore parato da Mattia Perin. Dopo quasi due mesi di ricerche e sondaggi, i dirigenti bianconeri sono pronti a stringere. Il "Dibu" Martinez dell'Aston Villa resta il preferito di Spalletti, che tra i pali vorrebbe aggiungere carisma e personalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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