La Juventus continua la ricerca di un nuovo portiere, senza ancora aver trovato una soluzione definitiva. La società ha deciso di non rinnovare il contratto a Michele Di Gregorio e sta valutando altri profili. Nel frattempo, un dirigente ha richiesto informazioni su due giocatori, Suzuki e Trubin, mentre il nome di Emiliano Martinez viene considerato come possibile scelta per la porta. La trattativa resta aperta e senza conferme ufficiali.

La ricerca del nuovo portiere della Juventus rischia di trasformarsi in un'autentica telenovela. Come ormai noto, i bianconeri hanno deciso di non puntare più su Michele Di Gregorio per la prossima stagione e hanno individuato Emiliano Martinez come nuovo titolare tra i palli. La trattativa con l'Aston Villa, però, non si sblocca e ora Carnevali potrebbe scegliere di virare definitivamente su altri obiettivi., Le alternative sul taccuino dell'ex dirigente del Sassuolo sono essenzialmente due. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juve avrebbe chiesto informazioni per Anatoliy Trubin e Zion Suzuki. Il portiere del Benfica va in scadenza nel 2028, mentre il classe 2002 del Parma nel 2029. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, il Dibu non si sblocca: Carnevali chiede informazioni per Suzuki e Trubin

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La #Juventus ha chiesto informazioni per #Trubin del #Benfica e #Suzuki del #Parma. Dibu #Martinez resta il primo obiettivo, ma al momento non c’è accordo con l’ #AstonVilla. @NicoSchira x.com

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