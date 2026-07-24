Martinez, portiere argentino, si allontana dalla Juventus. La trattativa per portarlo in squadra si sta complicando, con il suo nome che scompare dalle preferenze dei bianconeri. Ora ci sono solo due candidati per la porta, mentre il giocatore sembra sempre più distante dall’accordo. La distanza tra le parti si fa più evidente, e l’interesse della Juventus per Martinez diminuisce di giorno in giorno.

Pessime notizie per la compagine bianconera in vista del prossimo anno: si complica l’affare per il numero uno argentino. Più passano i giorni e più Emiliano ‘Dibu’ Martinez si allontana dalla Juventus. L’estremo difensore della Nazionale argentina ha già dato l’ok al trasferimento in bianconero, ma l’ Aston Villa non ne vuole sapere di mollare la presa e continua a chiedere 10-15 milioni di euro per il cartellino del 33enne originario di Mar del Plata. Suzuki nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it A questo punto – stando a quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – si va verso una volata a due in casa Juve per raccogliere l’eredità di Di Gregorio: i nomi più caldi sarebbero quelli di Guglielmo Vicario del Tottenham e di Zion Suzuki del Parma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Dibu Martinez sempre più lontano: è corsa a due per la porta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dibu Martinez, Vicario e Oblak: corsa a tre per la porta della Juve. Chi è in vantaggio

Calciomercato Juve LIVE: si riapre la pista Vlahovic? Dibu Martinez sempre il preferito per la portaLa Juventus sta valutando nuovamente l’acquisto di Vlahovic, con trattative che si riaccendono nelle ultime ore.

Temi più discussi: Juve, parte l'assalto al Dibu: Martinez pronto a forzare con l'Aston Villa; Di Gregorio, sempre più Juve. Oltre il Dibu Martinez: Vicario e altri due nomi; Dibu Martinez-Juve oltre le parole: l’Aston Villa frena, ma c’è ancora spazio; Juventus, si torna all'assalto per Martinez: il Dibu spinge per la cessione.

Secondo @DiMarzio, si allontana il 'Dibu' #Martinez per la #Juventus. Resiste il muro dell' #AstonVilla. I bianconeri hanno avuto contatti per #Suzuki del #Parma, occhio sempre a #Vicario. x.com

Dibu Martinez, la Juve ci ripensa! Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioniIncontro in Lega tra Carnevali e Cherubini: oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese. Sempre vive le piste che portano all'italiano ... tuttosport.com

Juve, Dibu Martinez sempre più lontano: è corsa a due per la portaPessime notizie per la compagine bianconera in vista del prossimo anno: si complica l'affare per il numero uno argentino ... calciomercato.it