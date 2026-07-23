La Juventus sta valutando nuovamente l’acquisto di Vlahovic, con trattative che si riaccendono nelle ultime ore. Sul fronte portiere, Dibu Martinez resta il primo candidato, con incontri tra le parti che si susseguono senza sosta. Le trattative sono in corso e le decisioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La finestra di mercato è ancora aperta e le trattative continuano a evolversi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: si riapre la pista Vlahovic? Dibu Martinez sempre il preferito per la porta

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Mercato JuveNuova Proposta per Vlahovic!

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Dibu Martinez resta il preferito per la porta della Juve, ma spunta un nuovo problema. Di cosa si trattaDibu Martinez potrebbe sottoporsi a un intervento al dito, rischiando di saltare le prime partite della stagione.

Calciomercato Juventus, il Dibu Martinez diventa l’unica pista per la porta bianconeraLa Juventus sta valutando l’ingaggio di un nuovo portiere e l’unica opzione concreta al momento è Emiliano Martinez, attualmente all'Aston Villa.

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