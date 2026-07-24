A nove giorni dalla partenza per la tournée, la Juventus non ha ancora trovato il portiere e il bomber necessari. La squadra cerca rinforzi, ma le trattative sono ancora in corso. La mancanza di questi due giocatori rischia di influire sulla preparazione estiva. La società monitora le opzioni, ma nessuna ufficialità è stata annunciata. La situazione resta tesa, e si attende una soluzione prima della partenza.

Non siamo ancora all'allarme rosso, ma una sirena di avvertimento sta iniziando a suonare con sempre maggiore intensità dalle parti della Continassa. Il 2 agosto la Juve partirà per la tournée tra Hong Kong e Australia, tra meno di un mese sarà impegnata nel debutto in campionato in casa del Frosinone. Eppure, il mercato è fermo ai soli arrivi della scommessa Ekhator dal Genoa e del parametro zero Celik. Due elementi utili, certo, ma non quelle priorità indicate a più riprese da Spalletti già prima del termine della scorsa stagione e confermate dall'ad Giovanni Carnevali nella sua prima uscita pubblica. "Sia il portiere che l'attaccante sono le due pedine fondamentali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, allarme mercato: a nove giorni dalla partenza per la tournée mancano ancora portiere e bomber

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