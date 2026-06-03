La Juventus sta ancora cercando un portiere, con Dibu Martinez in prima posizione tra i candidati. Oltre a lui, sono valutate anche altre alternative. La società tiene aperte diverse opzioni per rinforzare il reparto tra i pali. La scelta finale non è ancora stata ufficializzata.

di Francesco Spagnolo La Juve continua la ricerca di un portiere. Dibu Martinez è sicuramente quello in pole position, ma si valutano anche altre opzioni. Il futuro della porta bianconera è uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione calcistica. La Juventus è attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo numero uno e sta valutando diversi profili per blindare i propri pali. A fare chiarezza sulle ultime dinamiche di mercato è stato l’esperto Matteo Moretto tramite il suo canale YouTube, delineando i nomi sul tavolo della dirigenza di Torino. Tra le candidature più suggestive e recenti spicca quella dell’estremo difensore dell’Aston Villa e della nazionale argentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo il bomber, la Juve prosegue la ricerca di un portiere: il punto sui nomi e sulle possibili mosse dei bianconeri

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