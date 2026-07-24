Il gruppo Italo ha avviato una campagna di reclutamento per assunzioni negli uffici centrali di Roma, con molte posizioni aperte. Per alcuni ruoli, è sufficiente il diploma, mentre altri richiedono una laurea. Le opportunità sono rivolte sia a candidati diplomati che laureati. Le modalità di candidatura non sono specificate nel comunicato.

Il gruppo Italo sta avviando una nuova campagna di reclutamento rivolta al personale da inserire negli uffici centrali di Roma. Sono molte le posizioni aperte che aspettano di essere occupate, sia da diplomati che da laureati. L’iniziativa, indetta dalla compagnia privata di treni ad alta velocità, offre l’opportunità di accedere a contratti stabili e percorsi di carriera strutturati, con livelli retributivi che per i ruoli di maggior responsabilità possono raggiungere i 50.000 euro lordi all’anno. Quali sono le posizioni aperte. Le selezioni ufficiali pubblicate sul portale aziendale per la sede centrale di Roma comprendono le seguenti figure: Quali sono i requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Italo assume a Roma, per alcuni ruoli basta il diploma: i profili e come candidarsi

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