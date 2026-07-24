Italia requiem per il lavoro dipendente | salari in calo part-time da record classe media estinta

Notizia in breve

Dal 1990 le retribuzioni reali italiane sono calate del 6,6%, mentre in Francia e Germania sono aumentate di oltre il 30%. Nel paese, il part-time ha raggiunto numeri record, e la classe media si è ridotta drasticamente. I salari italiani sono cresciuti molto meno rispetto alla media OCSE, che ha visto un aumento del 35%.