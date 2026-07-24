Italia requiem per il lavoro dipendente | salari in calo part-time da record classe media estinta
Dal 1990 le retribuzioni reali italiane sono calate del 6,6%, mentre in Francia e Germania sono aumentate di oltre il 30%. Nel paese, il part-time ha raggiunto numeri record, e la classe media si è ridotta drasticamente. I salari italiani sono cresciuti molto meno rispetto alla media OCSE, che ha visto un aumento del 35%.
Dal 1990 le retribuzioni reali italiane si sono contratte dell’6,6%, a fronte di un aumento medio del 35% nei paesi OCSE. In Francia e Germania, nello stesso periodo, si sono registrati incrementi di oltre il 30%. A dirlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio in uno studio pubblicato il 21 luglio, che riaccende il dibattito sui salari italiani. L’analisi dell’Upb dice però molto altro, tracciando un quadro a tratti inedito della dinamica delle retribuzioni. Quattro sono i punti salienti da evidenziare: le retribuzioni nella manifattura salgono mentre crollano quelle dei servizi; l’incidenza del part-time si fa sempre più determinante; a scendere sono soprattutto gli stipendi già bassi; la classe media italiana si è di fatto estinta. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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