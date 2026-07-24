’Italia in Miniatura’ aperture serali e un musical Date e orari

Italia in Miniatura prolunga gli orari di apertura fino alle 22.30 oggi e domani, con sei appuntamenti totali nel mese. Durante queste giornate, sarà possibile visitare il parco dalle 10 alle 22.30. Inoltre, è previsto un musical che si svolgerà nelle stesse date, con orario ancora da comunicare. Le aperture straordinarie si concentrano nelle giornate di oggi e domani, ampliando le possibilità di visita serale.

A ’ Italia in Miniatura ’ nuove date di apertura prolungata fino alle 22.30 e un musical. Con le nuove aperture straordinarie di oggi e domani, diventano sei gli appuntamenti di apertura prolungata del mese, tutti con orario 10-22.30 e biglietto serale dalle 18. Fulcro delle due nuove date è il debutto di ’ Pinocchio, un sogno in miniatura ’, il musical per famiglie sul palco di Piazza Italia alle 21 (regia di Elena Ronchetti). I celebri personaggi della storia daranno vita a uno spettacolo trascinante, interamente recitato e cantato dal vivo. La trama prende il via con Alice che scopre la magia di un’Italia da esplorare attraverso la fantasia, invitando Pinocchio a vivere una nuova avventura tra le meraviglie del Paese più bello del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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