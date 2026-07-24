Ieri, re Carlo e la regina Camilla sono apparsi dall’iconica cabina blu durante i Giochi del Commonwealth. La coppia reale ha sorpreso il pubblico con questa apparizione. La regina Elisabetta II era stata vista alle Olimpiadi di Londra 2012, arrivando con un’auto da corsa e scendendo da un elicottero con una controfigura, accompagnata da James Bond interpretato da Daniel Craig.

E lisabetta II era arrivata alle Olimpiadi londinesi del 2012 accompagnata da James Bond (Daniel Craig) e gettandosi da un elicottero (bè, a farlo fu, in realtà, una sua controfigura). Dieci anni dopo, in occasione del Giubileo di Platino, la regina ne mise a segno un’altra delle sue, commuovendo il mondo intero con un tè e un tramezzino alla marmellata in compagnia dell’orsetto Paddington. Nessuno meglio di lei, tra i Royal, aveva finora dimostrato di poter garantire ingressi memorabili nei grandi eventi sportivi e culturali della nazione. E proprio a lei si sono ispirati, ieri, Carlo e Camilla con la loro iconica entrata ai Commonwealth... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ispirandosi alla regina Elisabetta, ieri re Carlo e la regina Camilla hanno sorpreso i Giochi del Commonwealth, emergendo dall’iconica cabina blu

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