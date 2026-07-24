Isole Eolie al museo archeologico il tesoro dei relitti affondati nei millenni
Al museo archeologico delle Isole Eolie sono esposti numerosi reperti provenienti da relitti affondati nel corso dei secoli. Tra i materiali ci sono centinaia di anfore, i primi vasi dipinti della Magna Grecia, oggetti di vita quotidiana, gioielli e maschere teatrali trovati nelle necropoli dell’arcipelago. Lo storico Giuseppe La Greca ha illustrato i segni lasciati dalle civiltà marittime del Mediterraneo nelle isole, che vanno dal 5000 a.C. fino alla fine dell’epoca romana.
Lo storico Giuseppe La Greca racconta dei segni lasciati dalle civiltà marittime del Mediterraneo nell'arcipelago delle Eolie a partire dal 5mila a.C. fino alla fine dell'epoca romana: centinaia di anfore, i primi vasi dipinti della Magna Grecia, i preziosi reperti trovati nelle necropoli, da oggetti di vita comune a gioielli e maschere del teatro. Una ricchezza che, afferma, attrae turisti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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