isole eolie al museo archeologico il tesoro dei relitti affondati nei millenni

Notizia in breve

Al museo archeologico delle Isole Eolie sono esposti numerosi reperti provenienti da relitti affondati nel corso dei secoli. Tra i materiali ci sono centinaia di anfore, i primi vasi dipinti della Magna Grecia, oggetti di vita quotidiana, gioielli e maschere teatrali trovati nelle necropoli dell’arcipelago. Lo storico Giuseppe La Greca ha illustrato i segni lasciati dalle civiltà marittime del Mediterraneo nelle isole, che vanno dal 5000 a.C. fino alla fine dell’epoca romana.