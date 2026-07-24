Dal 3 al 25 agosto si possono presentare le domande per i servizi scolastici tramite il Portale Iscrizioni SchoolWeb. Alcuni servizi, come la refezione, il trasporto comunale, la ludoteca, il pre-scuola e A Tavola Insieme, sono a numero chiuso. La procedura riguarda tutte le fasce di utenza interessate. La comunicazione è stata confermata dall’amministrazione comunale, che ha specificato il periodo di apertura delle iscrizioni.

Dal 3 agosto al 25 agosto sarà possibile presentare le domande per usufruire dei servizi di refezione scolastica, trasporto comunale, ludoteca, pre-scuola e A Tavola Insieme, attraverso il Portale Iscrizioni SchoolWeb. Si tratta di servizi che rappresentano un elemento importante delle politiche dell’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie. Un impegno che si traduce in un’offerta articolata di servizi, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei ragazzi e alla necessità di sostenere concretamente i genitori nella quotidianità. "I servizi scolastici rappresentano una priorità e un investimento sulla comunità –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iscrizioni ai servizi scolastici. Alcuni sono a numero chiuso . Galleni: "Un’offerta di qualità"

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Why More Families Are Choosing Private Schools in Southeast Texas This Year

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