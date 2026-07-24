Iris e Andrea dopo Temptation Island 2026 | colpo di scena e novità

Da anticipazionitv.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo Temptation Island 2026, Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli sono tornati a essere al centro dell’attenzione. Durante il programma, hanno avuto un falò anticipato. Le prime indiscrezioni sul loro futuro sono state diffuse, senza ulteriori dettagli sui loro piani.

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Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli  dopo Temptation Island 2026 tornano al centro dell’attenzione tra falò anticipato e prime indiscrezioni sul loro futuro. Il loro percorso nel reality si è rivelato breve ma intenso, segnato da emozioni forti e decisioni improvvise. Andiamo a scoprire come vanno le cose tra i due ex del reality condotto da Filippo Bisciglia. Un falò anticipato che cambia tutto. Il percorso di Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli a Temptation Island 2026 ha subito una svolta decisiva nella puntata del 20 luglio, quando è stato lui a chiedere un falò di confronto immediato. Una scelta arrivata non dopo immagini particolarmente compromettenti, ma da una consapevolezza maturata nel corso dei giorni lontano dalla fidanzata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Iris e Andrea a Temptation Island 2026

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