Iran-Usa, attacchi incrociati. Trump pronto a nuovi raid

Notizia in breve

La tensione tra Iran e Stati Uniti continua con attacchi reciproci. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Donald Trump non esclude nuovi raid militari. La situazione rimane instabile, con azioni militari che si susseguono senza indicazioni di de-escalation. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali obiettivi o conseguenze delle operazioni. La crisi si mantiene aperta, senza segnali di una risoluzione immediata.