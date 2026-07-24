Iran-Usa attacchi incrociati Trump pronto a nuovi raid
La tensione tra Iran e Stati Uniti continua con attacchi reciproci. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Donald Trump non esclude nuovi raid militari. La situazione rimane instabile, con azioni militari che si susseguono senza indicazioni di de-escalation. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali obiettivi o conseguenze delle operazioni. La crisi si mantiene aperta, senza segnali di una risoluzione immediata.
Gli sviluppi della crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti. Proseguono gli attacchi incrociati, mentre dalla Casa Bianca arrivano nuove dichiarazioni del presidente Donald Trump che non esclude ulteriori operazioni militari. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Iran-Usa, attacchi incrociati. Trump pronto a nuovi raid
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