Iran Trump | ‘Cina e Russia non coinvolte Se lo fossero conseguenze gravi’

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana e che, secondo quanto riferito, sia il leader cinese che quello russo gli avrebbero assicurato di non aver venduto armi all'Iran. Ha aggiunto che, in caso di coinvolgimento, ci sarebbero conseguenze gravi.

Xi Jinping e Vladimir Putin “mi hanno assicurato” che non avrebbero venduto armi all’Iran: “a mio avviso” la Cina e la Russia “non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, le conseguenze sarebbero molto gravi: non sarebbe certo nel loro interesse”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “Il Presidente Xi, durante il nostro recente incontro a Pechino, in Cina, mi ha assicurato che non avrebbe, in alcuna circostanza, fornito o venduto armi alla Repubblica Islamica dell’Iran. Il suo impegno riguardava anche le aziende cinesi. Visto il nostro rapporto, gli credo sulla parola; d’altronde, anch’io gli sto facendo grandi favori”, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trump Mocks Russian & Chinese Weapons, Warns Against Backing Iran

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