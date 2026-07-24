Ipotesi riduzione dell’assistenza educativa Anffas | Le ore previste nei PEI vanno garantite

Preoccupazione per un caso segnalato in Emilia-Romagna, dove sarebbe stata prospettata una significativa riduzione delle ore di assistenza educativa scolastica destinate agli alunni con disabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Verifica finale del PEI: “Le proposte delle ore di sostegno che farà il GLO sono vincolanti per il Ministero”. Il Punto dell’Avvocato MiceliIl GLO deve consegnare entro il 30 giugno le proposte sulle ore di sostegno per l'anno successivo, e queste saranno vincolanti per il Ministero.

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Prime ipotesi sulla Manovra Finanziaria 2026-2027: taglio Irpef per il ceto medio, incentivi per i giovani, revisione delle agevolazioni fiscali e nuove misure su affitti e pensioni. Cambiamenti in arrivo per milioni di contribuenti. 2lnk.io/bkirm x.com

Irpef, risparmi per fasce di reddito: le possibili novità in manovra. Ipotesi straordinari e festivi detassatiLa parola chiave, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni a Rimini, è ceto medio. Ed è in questa chiave che si deve leggere l'ipotesi di riduzione del 35 al 33% l'aliquota Irpef mediana allo ... ilmessaggero.it