Invitalia il bilancio 2025 chiude in utile per 9,16 milioni

Il bilancio 2025 di Invitalia si è chiuso con un utile di 9,16 milioni di euro, approvato dall’assemblea. Considerando anche le partecipate, il utile consolidato del gruppo è di 12,3 milioni di euro.

Il conto è tornato in attivo: 9,16 milioni di euro di utile per il bilancio d’esercizio 2025 di Invitalia, approvato ieri dall’assemblea. Il dato sale a 12,3 milioni se si guarda al consolidato di gruppo, la cornice che comprende le partecipate. Dietro i numeri contabili, l’agenzia rivendica un perimetro di intervento ampio: oltre 62.000 progetti di impresa sostenuti nell’anno e 22,7 miliardi di euro di investimenti, pubblici e privati, attivati grazie al suo intervento. Un’attività concentrata, come da mandato, soprattutto sul Mezzogiorno. Sul fronte degli appalti, dove Invitalia opera come centrale di committenza e stazione appaltante, il 2025 registra 303 procedure di gara pubblicate per circa 3,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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