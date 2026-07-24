Inter il Como accelera per Chalobah | rilancio al Chelsea nerazzurri fermi da settimane
Il Como ha aumentato l’offerta per il difensore inglese Chalobah, che si sta allontanando dall’Inter. La trattativa tra i nerazzurri e il giocatore è ferma da settimane, mentre il club lombardo accelera per chiudere l’accordo con il Chelsea. Nessun cambiamento si è verificato nelle ultime settimane nel dialogo tra l’Inter e il calciatore, che appare sempre più vicino a una soluzione alternativa.
di Alberto Petrosilli Il difensore inglese Chalobah si allontana dall’Inter: il Como aumenta l’offerta, mentre i nerazzurri non registrano sviluppi nella trattativa. Il futuro di Trevoh Chalobah potrebbe essere sempre più lontano dall’ Inter. Dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane come possibile rinforzo per la difesa, la trattativa non ha fatto registrare passi avanti e ora il Como prova ad approfittarne. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, il club lariano avrebbe rilanciato nella mattinata di oggi presentando al Chelsea un’offerta migliorata: 25 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili, per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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