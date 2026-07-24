Inter il Como accelera per Chalobah | rilancio al Chelsea nerazzurri fermi da settimane

Notizia in breve

Il Como ha aumentato l’offerta per il difensore inglese Chalobah, che si sta allontanando dall’Inter. La trattativa tra i nerazzurri e il giocatore è ferma da settimane, mentre il club lombardo accelera per chiudere l’accordo con il Chelsea. Nessun cambiamento si è verificato nelle ultime settimane nel dialogo tra l’Inter e il calciatore, che appare sempre più vicino a una soluzione alternativa.