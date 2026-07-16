Inter sfuma Chalobah | il Chelsea riapre al Como nerazzurri ormai fuori dalla corsa Il retroscena di Pedullà

Notizia in breve

Il Como si è riavvicinato al difensore dopo che l’Inter ha rinunciato alla trattativa. Il club nerazzurro ha deciso di non procedere più con l’acquisto di Chalobah, aprendo così la strada al club lombardo. La trattativa tra Como e Chalobah è ora più vicina, mentre l’Inter ha definitivamente abbandonato la corsa. La decisione dell’Inter è stata comunicata ufficialmente e ha modificato gli equilibri di mercato sulla posizione del difensore.