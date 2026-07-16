Inter sfuma Chalobah | il Chelsea riapre al Como nerazzurri ormai fuori dalla corsa Il retroscena di Pedullà
Il Como si è riavvicinato al difensore dopo che l’Inter ha rinunciato alla trattativa. Il club nerazzurro ha deciso di non procedere più con l’acquisto di Chalobah, aprendo così la strada al club lombardo. La trattativa tra Como e Chalobah è ora più vicina, mentre l’Inter ha definitivamente abbandonato la corsa. La decisione dell’Inter è stata comunicata ufficialmente e ha modificato gli equilibri di mercato sulla posizione del difensore.
di Alberto Petrosilli Pedullà svela il retroscena: il Como torna in pole dopo il passo indietro dell’Inter per Chalobah. L’ Inter sembra aver definitivamente abbandonato la pista che porta a Trevoh Chalobah. A fare il punto sulla situazione è stato Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, spiegando come il club nerazzurro abbia deciso di cambiare strategia a causa dei costi elevati dell’operazione e della necessità di rivedere i piani di mercato dopo gli ultimi sviluppi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il giornalista, il Chelsea, preso atto del dietrofront dell’Inter, avrebbe riallacciato i contatti con il Como, tornando a proporre il difensore inglese al club lombardo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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