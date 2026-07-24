Inter che colpo! Arriva il big dalla Premier

Il calciomercato si sblocca con l’ingaggio di un difensore di Premier League da parte dell’Inter. Dopo le partenze di Acerbi, Darmian e de Vrij, la società cerca un rinforzo per la linea difensiva prima dell'inizio della nuova stagione. La trattativa riguarda un calciatore di alto livello proveniente dall’estero, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo e supportare l’allenatore Cristian Chivu. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore o sulla durata del trasferimento.

Il calciomercato entra nel vivo con una trattativa d’alto bordo che riguarda la difesa nerazzurra. Dopo gli addii di pilastri storici come Acerbi, Darmian e de Vrij, la dirigenza è alla ricerca urgente di un nuovo perno difensivo da mettere a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu prima del via ufficiale della stagione. L’attenzione si è posata su un centrale di primissimo livello, reduce da un mondiale vissuto da protagonista e leader con la propria nazionale. Si tratta di un calciatore d’esperienza internazionale che conosce già molto bene il campionato italiano, avendo militato con successo nel Genoa e nell’Atalanta fra il 2018 e il 2021, e che appare ormai sul punto di salutare la Premier League. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Mercato InterColpo dalla Bundesliga! Pronti 2 Colpi per lEstate

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